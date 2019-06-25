Владимирские активисты почистили пруд у парка "Дружба" и спасли карасей

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-25T16:47:57+03:00

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24 июня активисты из Владимира почистили небольшой прудик в районе парка "Дружба" и рядом стоящих новостроек. Водоем превратился в грязную лужу, из который пришлось доставать покрышки, доски, железки и пластик. Пока шла уборка, активист Сергей Волков стал вылавливать карасей. Их выпустили уже в другой водоем, недалеко от прудика. Он намного больше и гораздо чище.

ИСТОЧНИК KP.RU