Собинские пожарные потушили за раз два дома и две машины

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-25T12:09:40+03:00

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25 июня в 5.20 утра пожарным Собинского гарнизона поступило сообщение о двух горящих домах в деревне Лучинское. Спасатели выехали на место. Оказалось, что горел жилой дом на две квартиры и дача, расположенные на улице Центральной.

На момент прибытия первого подразделения дом на две квартиры горел полностью, а у дачи пылала кровля. Пламя к этому моменту уже перебросилось на два автомобиля - легковой и грузовой, а также угрожало хозпостройкам. Общая площадь пожара в помещениях составила 610 квадратных метров. Как было установлено позднее, местные жители долго пытались потушить пламя сами, и в итоге вызвали спасателей поздно. Да еще и не все сообщили диспетчеру.

Пламя локализовали только через 50 минут, а потушили пожар и вовсе к 6.30. Погибших и пострадавших нет. Но дома пострадали сильно. К тушению привлекались 23 человека и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU