Владимирское "Торпедо" проиграл контрольный матч ярославскому "Шиннику"

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-24T17:26:53+03:00

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Футболисты владимирского "Торпедо" в рамках подготовки к новому сезону на выезде провели контрольный матч против ярославского "Шинника". В составе черно-белых в последний раз вышел теперь уже бывший капитан Сергей Шалин. Игра закончилась победой хозяев, единственный гол под занавес первого тайма забил нападающий "Шинника" Марат Шайморданов. Следующий контрольный матч "Торпедо" проведет против клуба ФНЛ "Нижний Новгород".

Будущий соперник черно-белых, едва не оказавшийся в Премьер-лиге, также недавно сыграл против команды из Владимирской области. 21 июня волжане не оставили никаких шансов ФК "Муром", выиграв со счетом 6:1.

ИСТОЧНИК KP.RU