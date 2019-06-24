2019-06-24T09:31:35+03:00
Общество

Через Владимирскую область пройдет всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

Это произойдет впервые за все время существования акции
Алексей СУХОВ
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Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и широкая красная лента с надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция"Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и широкая красная лента с надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция"
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В России стартовала ежегодная всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция", в ходе которой все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. В 2019 году мобильные пункты тестирования проедут через 191 город России, включая впервые Владимирскую область.

16 августа мобильные лаборатории побывают в Коврове, Муроме и Александрове, а 17 августа – в Гусь-Хрустальном и Владимире. Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и широкая красная лента с надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Тестирование будет проходить на центральных площадях, возле авто- и железнодорожных вокзалов и крупных торговых центров.

Владимирская область не входит в число регионов, где часто встречается СПИД. Заболеваемость ВИЧ в 2018 году у нас составила 44,6 на 100 тысяч населения, что на 23,4% ниже, чем в среднем по стране. За пять месяцев 2019 года обследование на ВИЧ прошли более 152 тысяч жителей Владимирской области, выявлено 308 новых случаев. На диспансерном наблюдении находится 4771 человек, больных СПИДом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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