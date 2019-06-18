Во Владимире задержан похититель женских сумочек

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-18T13:22:41+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего владимирца. По данным УМВД, в апреле и мае текущего года он через незапертые двери заходил в дачные дома и забирал женские сумки. Хозяева в момент краж находились на дачном участке.

В конце мая воришку задержали. Он сказал, что оставлял себе деньги и банковские карты, а документы выбрасывал. В итоге он совершил 15 краж, а общая сумма ущерба превысила 50 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Владимирец находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU