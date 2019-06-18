2019-06-18T13:22:41+03:00
Происшествия

Во Владимире задержан похититель женских сумочек

Он оставлял себе деньги, а документы выбрасывал
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего владимирца. По данным УМВД, в апреле и мае текущего года он через незапертые двери заходил в дачные дома и забирал женские сумки. Хозяева в момент краж находились на дачном участке.

В конце мая воришку задержали. Он сказал, что оставлял себе деньги и банковские карты, а документы выбрасывал. В итоге он совершил 15 краж, а общая сумма ущерба превысила 50 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Владимирец находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Камешково будут судить москвича, пользовавшегося нелицензионным софтом
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля
В Муроме на месте пожара нашли тело мужчины
Стрелявший в мужчину на улице Диктора Левитана спланировал нападение заранее
Ковровская администрация заплатит за упавшее дерево
Владимирская полиция ищет стрелка, ранившего прохожего
Глава владимирской "Опоры России" трудоустроилась в мэрии города
7,7% владимирских пенсионеров встали на биржу труда в поисках работы
Бывшего главврача шестой владимирской больницы подозревают в растрате более 2 миллионов рублей
Владимирца-наркомана лишили водительских прав
В Вязниках с прилавков изъяли некачественное мясо
Ковровчанин ограбил девушку
Пьяный кольчугинский подросток унизил и убил бездомную
Житель Петушинского района, пытавшийся убить друга, попал под суд
Вязниковец заплатит крупный штраф за попытку дать взятку
В Киржаче водители пытались подкупить полицейских
Во Владимире запретили спектакль о пытках