Владимирца-наркомана лишили водительских прав
В суде мужчина сказал, что ему нельзя терять права, так как работа связана с вождением
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Водительское удостоверение мужчине выдали в марте 2017 года, а с 2018-го он состоит на учете как наркозависимый и уже попадался в поле зрения полиции.
Как сообщает прокуратура области, в судебном заседании владимирец говорил, что его работа связана с вождением автомобиля. И если его лишат прав, то он потеряет работу.
Однако суд прекратил действие водительского удостоверения наркозависимого мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU