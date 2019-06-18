2019-06-18T11:32:33+03:00
Происшествия

Владимирца-наркомана лишили водительских прав

В суде мужчина сказал, что ему нельзя терять права, так как работа связана с вождением
Валерия Рудометова
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Водительское удостоверение мужчине выдали в марте 2017 года, а с 2018-го он состоит на учете как наркозависимый и уже попадался в поле зрения полиции.

Как сообщает прокуратура области, в судебном заседании владимирец говорил, что его работа связана с вождением автомобиля. И если его лишат прав, то он потеряет работу.

Однако суд прекратил действие водительского удостоверения наркозависимого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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