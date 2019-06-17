Житель Петушинского района, пытавшийся убить друга, попал под суд

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-17T21:19:55+03:00

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По версии следствия, житель Петушинского района, ранее уже судимый, в ночь на 6 октября 2011 года вместе с приятелем оказался в Ковровском районе. На обочине трассы М-7 они поспорили, и после ругани горожанин выхватил из припаркованной неподалеку «Лады» острый предмет и не менее двух раз ударил оппонента в шею, а потом нанес не менее тринадцати ударов по телу. Из-за полученных ран мужчина упал на землю и нападавший, решив, что соперник мертв, ушел. Однако благодаря своевременной помощи врачей пострадавший выжил, а нападавшего спустя несколько лет удалось найти. Сейчас жителю Петушинского района предъявлено обвинение в покушении на убийство, а дело направлено в Ковровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU