2019-06-17T17:15:26+03:00
Звезды

Во Владимир приезжает Игорь Губерман

Его знаменитые "гарики" прозвучат со сцены филармонии
Алексей СУХОВ
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предоставлено областной филармониейпредоставлено областной филармонией
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Игорь Губерман стал популярен благодаря емким и цепким четверостишиям, которые в народе называются "гариками". Его стихи, наполненные иронией и блистательным остроумием, уже давно стали частью фольклора и их актуальность с годами не исчезает.

Сегодня Игорю Губерману уже за 80, но это ни сколько не мешает ему давать концерты. 20 июня он выступит во Владимире. В программе "Гарики и байки. Лучшее" автор представит огромную коллекцию своих новых и любимых публикой старых произведений, ответит на вопросы. Также все желающие смогут купить книги Игоря Губермана и взять на память автограф классика!

Концерт пройдет во владимирской областной филармонии. Начало – в 19.00. Цена билета – 800 – 1800 рублей. Возрастное ограничение – 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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