В Вязниках поймали вора, который умыкнул чужой телефон, оставленный без присмотра
10 июня в полицию обратилась 66-летняя жительница города Вязники. Женщина сообщила о хищении принадлежащего ей мобильного телефона. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции пенсионерка пояснила, что что дала телефон во временное пользование своей внучке. Девушка пошла отдыхать в местное развлекательное заведение, где оставила гаджет на подоконнике. Вернувшись, телефон на месте она не нашла.
Позже по подозрению в краже задержали 19-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".
Похищенный сотовый телефон изъят сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU