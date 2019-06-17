2019-06-17T10:34:25+03:00
Происшествия

В Вязниках поймали вора, который умыкнул чужой телефон, оставленный без присмотра

К краже оказался причастен 19-летний молодой человек
Ольга МАКАРОВА
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10 июня в полицию обратилась 66-летняя жительница города Вязники. Женщина сообщила о хищении принадлежащего ей мобильного телефона. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции пенсионерка пояснила, что что дала телефон во временное пользование своей внучке. Девушка пошла отдыхать в местное развлекательное заведение, где оставила гаджет на подоконнике. Вернувшись, телефон на месте она не нашла.

Позже по подозрению в краже задержали 19-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Похищенный сотовый телефон изъят сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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