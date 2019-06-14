В Коврове на пруду утонул двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-14T13:13:45+03:00

Он на минуту остался без присмотра матери

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Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту гибели маленького ребенка в пруду.

13 июня 2019 года многодетная семья приехала в садовое товарищество в городе Коврове. Взрослые занимались делами, работали на огороде. Трое детей, старшему из которых 11 лет, находились в комнате, смотрели мультфильмы.

Позже отец детей отъехал за строительными материалами, а мама вместе с младшим сыном, которому был 1 год 10 месяцев, вышла на участок.

Как говорит женщина, она буквально на минуту зашла в дом, а когда вернулась, малыша рядом не было. Мать сразу ринулась к пруду, который был в 80 метрах от дома, и увидела в воде сына. Пыталась его реанимировать, но малыша уже в состоянии клинической смерти доставили в местную клинику на "скорой". Врачи боролись за жизнь ребенка, но в 20:25 13 июня малыш умер.

Семья считалась благополучной, а ребенок был развитым, активным и любознательным.

ИСТОЧНИК KP.RU