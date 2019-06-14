2019-06-14T11:32:27+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор продавцу «соли»

За два случая продажи в крупном размере он получил срок
Артем Бердник
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Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере.

В ходе судебного следствия подсудимому инкриминировали два случая сбыта «соли» в значительном размере. Суд поддержал позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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