В Гусь-Хрустальном вынесли приговор продавцу «соли»
За два случая продажи в крупном размере он получил срок
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Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере.
В ходе судебного следствия подсудимому инкриминировали два случая сбыта «соли» в значительном размере. Суд поддержал позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU