Александровское предприятие пять месяцев не платило зарплату сотрудникам
Следственный комитет взялся за проверку
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Следком РФ По Владимирской области возбудил уголовное дело по факту нарушения трудовых прав работников александровского предприятия ООО «Дорстройкарьер» за невыплату зарплаты.
Следствием было установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года руководители не платили работникам зарплату. За это время они задолжали сотрудникам 560 тысяч рублей.
В связи с этим следователи СК России проводят расследование, в ходе которого будут установлены все потерпевшие, а также размеры задолженности перед каждым из них.
ИСТОЧНИК KP.RU