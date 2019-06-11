Александровское предприятие пять месяцев не платило зарплату сотрудникам

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-11T14:15:43+03:00

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Следком РФ По Владимирской области возбудил уголовное дело по факту нарушения трудовых прав работников александровского предприятия ООО «Дорстройкарьер» за невыплату зарплаты.

Следствием было установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года руководители не платили работникам зарплату. За это время они задолжали сотрудникам 560 тысяч рублей.

В связи с этим следователи СК России проводят расследование, в ходе которого будут установлены все потерпевшие, а также размеры задолженности перед каждым из них.

ИСТОЧНИК KP.RU