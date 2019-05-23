В Коврове возлюбленные хотели заработать на наркотиках
В итоге мужчина - под стражей, женщина - под подпиской о невыезде
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В конце апреля текущего года полицейские задержали 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу.
В ходе личного досмотра у них нашли полиэтиленовые пакеты разных оттенков. Аналогичные свертки были найдены и в «тайниках-закладках», и в квартире сожителей. Всего найдено 33 свертка с мефедроном и амфетамином. Общая масса - 70 граммов.
По данным УМВД, пара хотела сбыть наркотики на территории области.
В отношении возлюбленных возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Мужчина - под стражей, женщина - под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU