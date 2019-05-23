В Коврове возлюбленные хотели заработать на наркотиках

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-23T17:37:21+03:00

В итоге мужчина - под стражей, женщина - под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

В конце апреля текущего года полицейские задержали 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу.

В ходе личного досмотра у них нашли полиэтиленовые пакеты разных оттенков. Аналогичные свертки были найдены и в «тайниках-закладках», и в квартире сожителей. Всего найдено 33 свертка с мефедроном и амфетамином. Общая масса - 70 граммов.

По данным УМВД, пара хотела сбыть наркотики на территории области.

В отношении возлюбленных возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Мужчина - под стражей, женщина - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU