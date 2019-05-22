Четырех владимирцев подозревают в вымогательстве денег у алкомаркетов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-22T12:44:29+03:00

Они требовали деньги за якобы принадлежащую им франшизу

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Октябрьский районный суд города Владимира удовлетворил ходатайство Следственного комитета по региону и отправил под домашний арест 29-летнего директор ООО "ДИПИ". Его подозревают в вымогательстве.

По данным следствия, с 16 мая по 9 июня 2018 года бизнесмен вместе с тремя подельниками требовал 600 тысяч рублей с двух владельцев алкомаркетов. Требования сопровождались различными угрозами.

Поводом для угроз послужило использование предпринимателями якобы принадлежавшей подозреваемым франшизы. Изначально вымогатели требовали около 2 миллиона рублей. В Следкоме отмечают, что владельцы магазинов вели бизнес легально и франшизу ни у кого не воровали.

ИСТОЧНИК KP.RU