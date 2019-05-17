Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-17T15:54:16+03:00

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В конце апреля текущего года в полицию обратился 29-летний житель Александрова, который сказал, что потерял карту, а с нее уже сняли деньги.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали 48-летнего александровца. Он нашел карту на улице и покупал на чужие деньги продукты в магазинах. Когда покупать было уже не на что, хитрый мужчина выкинул карточку у крыльца магазина.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU