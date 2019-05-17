Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В конце апреля текущего года в полицию обратился 29-летний житель Александрова, который сказал, что потерял карту, а с нее уже сняли деньги.
По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали 48-летнего александровца. Он нашел карту на улице и покупал на чужие деньги продукты в магазинах. Когда покупать было уже не на что, хитрый мужчина выкинул карточку у крыльца магазина.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU