2019-05-17T15:54:16+03:00
Происшествия

Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее

Возбуждено уголовное дело
Валерия Рудометова
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В конце апреля текущего года в полицию обратился 29-летний житель Александрова, который сказал, что потерял карту, а с нее уже сняли деньги.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали 48-летнего александровца. Он нашел карту на улице и покупал на чужие деньги продукты в магазинах. Когда покупать было уже не на что, хитрый мужчина выкинул карточку у крыльца магазина.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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