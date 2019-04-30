2019-04-30T20:59:16+03:00
Звезды

Юных владимирцев приглашают на урок мужества

Мероприятие посвящено 74-й годовщине Победы
Алексей СУХОВ
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Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов.

Основные события Великой Отечественной войны станут темой урока мужества «Великий подвиг ваш история хранит», который подготовили для ребят младшего школьного возраста сотрудники Библиотеки семейного чтения (ул. Егорова, д. 10).

Кроме исторического экскурса ребята познакомятся с вооружением времен войны, с наиболее известными подвигами героев Великой Отечественной. Библиотекари расскажут о литературе, к которой можно обратиться за дополнительной информацией. Детям будет предложено ответить на вопросы электронной викторины «Ты знаешь, что была война?», в ходе которой смогут помериться своими знаниями друг с другом.

Урок мужества пройдет 7 мая в 11:45

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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