В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-16T14:14:11+03:00

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«Владимирские киновстречи» с популярными артистами театра и кино продолжаются. В апреле со зрителями встретится народный артист Российской Федерации Владимир Бенедиктович Носик. Он исполнил роль Гены в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

Первая встреча состоится 22 апреля в «Центре культуры и спорта» поселка Ставрово Собинского района. А 23 апреля гостя встретит «Центр досуга молодёжи» ЗАТО г. Радужный.

Зрители смогут бесплатно пообщаться с артистом, задать ему вопросы. А Владимир Бенедиктович расскажет о своём творческом пути, о работе в театре, о съёмках в кино, о работе над культовым фильмом «Самая обаятельная и привлекательная». По окончании встречи состоится показ этого фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU