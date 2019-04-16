В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик
«Владимирские киновстречи» с популярными артистами театра и кино продолжаются. В апреле со зрителями встретится народный артист Российской Федерации Владимир Бенедиктович Носик. Он исполнил роль Гены в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".
Первая встреча состоится 22 апреля в «Центре культуры и спорта» поселка Ставрово Собинского района. А 23 апреля гостя встретит «Центр досуга молодёжи» ЗАТО г. Радужный.
Зрители смогут бесплатно пообщаться с артистом, задать ему вопросы. А Владимир Бенедиктович расскажет о своём творческом пути, о работе в театре, о съёмках в кино, о работе над культовым фильмом «Самая обаятельная и привлекательная». По окончании встречи состоится показ этого фильма.
ИСТОЧНИК KP.RU