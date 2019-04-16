Под Владимиром "Хендай" влетел в грузовик: двое погибших

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-16T10:41:15+03:00

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16 апреля в 2:00 водитель автомобиля "Хендай Соната" двигался по Пекинке в сторону Владимира. В районе поворота на аэропорт, как сообщает пресс-служба УМВД, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "ДАФ", которым управлял водитель 1981 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай Соната" и его пассажир скончались на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших и все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU