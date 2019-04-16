Под Владимиром "Хендай" влетел в грузовик: двое погибших
Водитель машины "Хендай" выехал на встречную полосу
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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16 апреля в 2:00 водитель автомобиля "Хендай Соната" двигался по Пекинке в сторону Владимира. В районе поворота на аэропорт, как сообщает пресс-служба УМВД, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "ДАФ", которым управлял водитель 1981 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай Соната" и его пассажир скончались на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших и все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU