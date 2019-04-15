Житель Собинского района вместе с подельниками тоннами перевозил метиловый спирт и делал из него "назамерзайку"

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-15T17:24:02+03:00

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Вынесен приговор жителю Собинского района, сообщает прокуратура региона. Он признан виновным в незаконном хранении и сбыте ядовитых веществ, совершенные организованной группой.

Судом установлено, что преступная группа, в которой состоял мужчина, промышляла метиловым спиртом в чистом виде на территории Владимирской области и других регионов России.

Метанол поступал в ООО «Корнер» на станцию Ундол города Лакинска целыми цистернами, а после перевозился в цеха, где на его основе изготавливали стеклоомывающую жидкость для автомобилей, который шел на продажу. На территории Собинского района были организованы несколько производств.

Кроме того, чистый метиловый спирт поставлялся в Московскую, Нижегородскую и Рязанскую области.

Всего сотрудниками полиции изъято больше миллиона литров метилового спирта.

По решению суда, мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU