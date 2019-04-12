2019-04-12T14:09:37+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском на пилораме погиб 57-летний рабочий

Его придавило досками при разгрузке
Артём Черепанов
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11 марта на предприятии ООО "Лиственница" в Юрьев-Польском погиб 57-летний подсобный рабочий. Его придавило пачкой съехавших с направляющих шестиметровых досок. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности труда.

Пресс-служба Следкома сообщает, что на предприятии для разгрузки досок использовался мостовой кран с электропультом. Управлять этой техникой должен специально обученный сотрудник, однако на предприятии доступ у пульту имели все работники.

В момент трагедии за пультом находился напарник погибшего. При разгрузке одна из пачек досок съехала набок, но это не смутило рабочих. Они продолжили разгрузку, прицепив съехавшую пачку к стропилам крана. В итоге подсобника придавило грузом. Работники, находившиеся на площадке, помогли ему выбраться, вызвали на место скорую помощь. Однако полученные травмы смертельными, мужчина умер по дороге в больницу.

Руководителями общества семье погибшего мужчины оказана материальная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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