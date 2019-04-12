Под Петушками электричка сбила мужчину
Он шел вдоль железной дороги
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Ночью 10 апреля на перегоне "Петушки-Костерево" электричка "Москва-Владимир" сбила мужчину. Он шел вдоль железной дороги в сторону Владимира. По данным пресс-службы линейного отдела полиции на транспорте, мужчина скончался в машине скорой помощи.
Погибший - житель Чувашии. Он ехал с другом домой, но денег хватило только на билет до Петушков. Дальше товарищи решили пойти пешком вдоль дороги. Сумка одного из мужчин зацепилась за поезд, его отбросило в строну.
ИСТОЧНИК KP.RU