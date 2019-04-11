2019-04-11T19:11:18+03:00
Политика

Антон Беляков возвращается во владимирскую политику

Бывшего сенатора рекомендовали в качестве председателя регионального отделения «Справедливой России»
Сергей МОРКОВКИН
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11 марта на заседании президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» был рассмотрен вопрос о рекомендации экс-сенатора Совета Федерации Антона Белякова в качестве председателя владимирского регионального отделения партии. Представители партии поддержали кандидатуру известного политика. Теперь с большой болей вероятности Антон Беляков вернется во Владимир.

Антон Беляков родился в 1972 году во Владимире. В 1997 году окончил Российский государственный медицинский университет, работал в московской клинике № 52. Депутат Госдумы пятого и шестого созывов, сенатор от администрации Владимирской области в Совете Федерации в 2013-2018 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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