Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-11T10:31:32+03:00

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В ночь на 10 апреля на ул. Юбилейной неизвестные хулиганы кидали в припаркованные машины цветочные горшки. Судя по всему, горшки с цветами стояли в подъездах, а дебоширы решили их вынести оттуда и кинуть в несколько машин.

Владельцы автомобилей заметили разбитые зеркала и фары только с утра, когда собирались ехать на работу, и вызвали полицию. Сейчас полицейские устанавливают личностей и подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU