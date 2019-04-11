2019-04-11T10:31:32+03:00
Общество

Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки

Случилось это ночью на ул. Юбилейной
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
Изменить размер текста:

В ночь на 10 апреля на ул. Юбилейной неизвестные хулиганы кидали в припаркованные машины цветочные горшки. Судя по всему, горшки с цветами стояли в подъездах, а дебоширы решили их вынести оттуда и кинуть в несколько машин.

Владельцы автомобилей заметили разбитые зеркала и фары только с утра, когда собирались ехать на работу, и вызвали полицию. Сейчас полицейские устанавливают личностей и подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России
Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса
На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей
Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Александров может войти в Золотое кольцо России
На железной дороге под Владимиром задержали мужчину с партией наркотиков
12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль
Александровские полицейские задержали двух продавцов героина
В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство
Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии