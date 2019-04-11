Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки
Случилось это ночью на ул. Юбилейной
.Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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В ночь на 10 апреля на ул. Юбилейной неизвестные хулиганы кидали в припаркованные машины цветочные горшки. Судя по всему, горшки с цветами стояли в подъездах, а дебоширы решили их вынести оттуда и кинуть в несколько машин.
Владельцы автомобилей заметили разбитые зеркала и фары только с утра, когда собирались ехать на работу, и вызвали полицию. Сейчас полицейские устанавливают личностей и подробности случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU