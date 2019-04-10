Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии

СЕГОДНЯ 21:45 2019-04-10T21:45:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший вице-губернатор Владимирской области Алексей Марченко назначен генеральным директором одного из крупнейших предприятий Башкирии АО «Салаватнефтемаш». Ранее Алексей Марченко был главой представительства Ленинградской области при правительстве РФ.

Алексей Марченко был вице-губернатором по промышленной политике Владимирской области с 2013 по 2016 годы. Из администрации Владимирской области он уволился по собственному желанию. Пост первого зама главы региона после него занимал Алексей Конышев, остававшийся куратором владимирской промышленности вплоть до ухода с поста экс-губернатора Светланы Орловой.

Алексей Валерьевич Марченко родился в 1978 году в Томске. С 2003 по 2010 год работал на предприятиях нефтегазового строительства в Томске, Новом Уренгое, Москве. Курировал строительство объектов «Газпрома». С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя мэра Томска по капитальному строительств, после чего работал исполняющим обязанности начальника управления по работе с регионами корпорации «Росатом».

ИСТОЧНИК KP.RU