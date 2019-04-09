Владимирских школьников приглашают на кибердиктант

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-09T10:12:17+03:00

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Попробовать свои силы в диктанте по киберграмотности, приуроченном к двадцапятилетилетию Рунета и проходящем в одиннадцати городах страны, смогут и владимирские ученики средних классов тринадцати – пятнадцати лет. Им предстоит ответить на двадцать вопросов, касающихся общих правил поведения в сети и грамотности в сфере платежных услуг. Всем участникам потребуется смартфон или планшет с возможностью подключения к WI-FI и выходом в интернет, а также личный электронный почтовый ящик. Результаты объявят сразу же после завершения диктанта. Кроме того, после него специалисты из Банка России проведут мастер-классы, где дадут правильные ответы на все вопросы теста. Все участники диктанта по киберграмотности получат сертификаты.

КОНКРЕТНО

Межрегиональный диктант по киберграмотности пройдет 10 апреля с 14.00 до 15.30 во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи в корпусе на пр. Строителей, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU