Пожар вспыхнул у мемориала на месте гибели Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-07T11:21:01+03:00

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Поздно вечером 6 апреля загорелся гостевой дом при мемориале на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина в Киржачском районе. По предварительным данным, пожар начался в начале десятого вечера на втором этаже, здание сгорело полностью – всего выгорело 120 квадратных метров площади, справиться с огнем смогли одиннадцать человек и три машины. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Сейчас выясняется, почему именно разгорелось пламя. Сам гостевой дом музеем не является и ценные экспонаты от огня не пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU