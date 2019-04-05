Выпавшего из окна владимирца час снимали с крыши подъезда

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-05T10:33:41+03:00

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Для жителя многоэтажки на улице Василисина 1 апреля действительно удалось: днем, по словам очевидцев, нетрезвый мужчина выпал из окна, но не разбился, попав на выступающий над подъездом козырек. Напуганный мужчина стал кричать, прося вызвать скорую. Сердобольные соседи откликнулись, и медики оказались на месте буквально через десять минут, еще через пять минут, по словам очевидцев, приехали полиция и спасатели. Однако снять владимирца сразу не удалось: он боялся и дергался, поэтому на его эвакуацию потребовался почти час. После благополучно спасения мужчину увезли в больницу для обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU