2019-04-03T12:17:19+03:00
Происшествия

В Камешковском районе на приусадебном участке нашли килограмм наркотиков

А в доме хозяйки находилось еще 420 граммов
Валерия Рудометова
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..Фото: УМВД по Владимирской области
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В начале марта в полицию обратились камешковцы, которые сказали, что видели женщину под кайфом. На эту улицу выехали полицейские, установили адрес женщины.

В ее доме нашли медицинские колбы, весы и 420 граммов синтетических наркотиков. Кроме того, полицейские нашли больше килограмма "синтетики" на приусадебном участке.

Как сообщает пресс-служба УМВД, к наркотикам причастна не одна эта женщина. Вместе с ней к незаконному обороту причастен нижегородец 1982 года рождения.

Сейчас двое находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело за незаконные хранение, изготовление наркотических средств в особо крупном размере. Проводится проверка на причастность подозреваемых к возможным фактам незаконного сбыта наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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