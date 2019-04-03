В Камешковском районе на приусадебном участке нашли килограмм наркотиков
В начале марта в полицию обратились камешковцы, которые сказали, что видели женщину под кайфом. На эту улицу выехали полицейские, установили адрес женщины.
В ее доме нашли медицинские колбы, весы и 420 граммов синтетических наркотиков. Кроме того, полицейские нашли больше килограмма "синтетики" на приусадебном участке.
Как сообщает пресс-служба УМВД, к наркотикам причастна не одна эта женщина. Вместе с ней к незаконному обороту причастен нижегородец 1982 года рождения.
Сейчас двое находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело за незаконные хранение, изготовление наркотических средств в особо крупном размере. Проводится проверка на причастность подозреваемых к возможным фактам незаконного сбыта наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU