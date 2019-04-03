2019-04-03T11:06:50+03:00
Происшествия

Завершено расследование дела о ДТП под Судогдой, в котором на снегоходе разбился прокурор

Дело будет передано в суд
Вероника ПАНИНА
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..Фото: материалы пресс-служб
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Авария со снегоходом произошла вечером 17 ноября прошлого года в районе поселка Головино Судогодского района. Как сообщает владимирский Следком, двое мужчин - 42-летний житель Судогодского района и его знакомый, 30-летний сотрудник прокуратуры, катались на снегоходе, не надев шлемы и защитную экипировку. За рулем находился 42-летний мужчина, который, как потом установило следствие, был нетрезвым и к тому же не умел водить такую технику.

На автодороге между Веригино и Головино в Судогодском районе водитель разогнал снегоход до 80 километров в час и не справился с управлением. Снегоход занесло на правую обочину, он опрокинулся, оба мужчины вылетели на дорогу. 30-летний пассажир снегохода разбился насмерть.

42-летний водитель уцелел. По ДТП было возбуждено уголовное дело. Выживший в аварии мужчина утверждал, что за рулем был не он, а его погибший друг. Однако многочисленные экспертизы - генетические и технические, а также опрос свидетелей привели следователей к выводу, что за рулем был именно 42-летний мужчина - тот, который выжил. У погибшего осталось двое маленьких детей.

Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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