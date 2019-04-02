В Ковровском районе поймали двух браконьеров с сетями и "пауком"

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-02T10:31:09+03:00

Рыбу у них отобрали, орудия лова - тоже

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Сотрудники Владимирского линейного отдела областной полиции на транспорте поймали браконьеров в особо охраняемой природной территории - государственном природном заказнике на реке Клязьма.

Представители транспортной полиции осуществляли рейд по реке в Ковровском районе, когда и наткнулись на двух местных жителей: 48-летний и 39-летний мужчины ловили рыбу с помощью сетей и "паука" (по сути это проволочные клетки, напоминающие щупальца - рыба заплывает в них, а выбраться не может). Браконьеры наловили рыбы на 3750 рублей (такова сумма оцененного ущерба). Запрещенные виды орудия лова и сам улов изъяты.

На мужчин завели уголовные дела по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU