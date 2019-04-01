2019-04-01T16:29:11+03:00
Происшествия

Житель Александрова, смастеривший бомбу на продажу, отделался условным сроком

И штрафом в 110 тысяч рублей
Артём Черепанов
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Александровский городской суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в 110 тысяч рублей. Его признали виновным в изготовлении и продаже бомбы.

Взрывное устройство житель Александрова, имеющий высшее образование и подкованный в знании химии, собрал из средств, продающихся в хозяйственном магазине. С ноября 2017 года по февраль 2018 года бомба хранилась у него на даче. Потом он продал ее другому человеку.

Осужденный признал свою вину, сотрудничал со следствием. Суд учел, что мужчина живет с престарелой матерью, постоянно нуждающейся в уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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