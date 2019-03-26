Во Владимире онкобольной купил лекарство за 700 тысяч, так как больница ему отказала в препарате
Прокуратура помогла возвратить деньги больному
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Областной клинический онкологический диспансер в нарушение требований законодательства отказал инвалиду в препарате «Дабрафениб». Онкобольной купил за свой счет данное лекарство. А стоит оно 762 тысячи рублей.
Прокуратура города Владимира обратилась в его интересах в суд, чтобы взыскать с диспансера затраченные деньги. Требования прокурора удовлетворены: деньги перечислены на счет инвалида.
ИСТОЧНИК KP.RU