Во Владимире онкобольной купил лекарство за 700 тысяч, так как больница ему отказала в препарате

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-26T15:02:37+03:00

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Областной клинический онкологический диспансер в нарушение требований законодательства отказал инвалиду в препарате «Дабрафениб». Онкобольной купил за свой счет данное лекарство. А стоит оно 762 тысячи рублей.

Прокуратура города Владимира обратилась в его интересах в суд, чтобы взыскать с диспансера затраченные деньги. Требования прокурора удовлетворены: деньги перечислены на счет инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU