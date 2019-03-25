Владимирец прятал наркотики в сигарете

25 Март 15:12 2019-03-25T15:12:13+03:00

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Еще весной 2017 года житель Владимира вместе со своей знакомой, распространявшей наркотики, забрали из тайника сверток, в котором было не менее пятнадцати пакетиков с запрещенными веществами. Эти пакетики он размещали в тайниках по городу, а остаток владимирец хранил у себя в квартире. Часть наркотиков он пересыпал в сигарету, которую носил при себе. В марте 2017 году во время обыска у него дома обнаружили значительное количество наркотиков - почти 250 грамм. В итоге по решению суда окончательное наказание, которое получил горожанин, - семь лет и два месяца лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU