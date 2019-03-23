Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово

23 Март 14:39 2019-03-23T15:28:13+03:00

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Три человека, среди которых двое детей, попали в больницу после ДТП с участием легкового автомобиля и тепловоза в городе Курлово, рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 22 марта, на железнодорожном переезде. По данным полиции, около 16:30 локомотив столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2112». В автомобиле было четыре человека – муж, жена и двое их детей – двух и девяти лет. В итоге женщина и дети получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU