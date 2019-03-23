Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
Локомотив столкнулся с легковушкой на Ж/Д переезде
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Три человека, среди которых двое детей, попали в больницу после ДТП с участием легкового автомобиля и тепловоза в городе Курлово, рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
ДТП произошло в минувшую пятницу, 22 марта, на железнодорожном переезде. По данным полиции, около 16:30 локомотив столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2112». В автомобиле было четыре человека – муж, жена и двое их детей – двух и девяти лет. В итоге женщина и дети получили травмы и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU