На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
Из областного бюджета выделили 45 миллионов на строительство развязки в микрорайоне Веризино, которая соединит дорогу в автомобильную дорогу из микрорайона Веризино с Пекинкой. Еще два с лишним миллиона выделят из городского бюджета. Такое решение уже одобрили депутаты профильного комитета. На эти средства планируется построить дорогу до пересечения с федеральной трассой М-7 в районе поворота на поселок Содышка. Проект развязки уже готовится, а собственно строительство начнется летом и закончится ориентировочно к сентябрю этого года. Предполагается, что на новом перекрестке появится светофорный и пешеходный переходы.
ИСТОЧНИК KP.RU