На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей

22 Март 19:52 2019-03-22T19:52:03+03:00

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Из областного бюджета выделили 45 миллионов на строительство развязки в микрорайоне Веризино, которая соединит дорогу в автомобильную дорогу из микрорайона Веризино с Пекинкой. Еще два с лишним миллиона выделят из городского бюджета. Такое решение уже одобрили депутаты профильного комитета. На эти средства планируется построить дорогу до пересечения с федеральной трассой М-7 в районе поворота на поселок Содышка. Проект развязки уже готовится, а собственно строительство начнется летом и закончится ориентировочно к сентябрю этого года. Предполагается, что на новом перекрестке появится светофорный и пешеходный переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU