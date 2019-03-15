2019-03-15T14:03:43+03:00
Общество

Владимирцы, ухаживающие за детьми-инвалидами, будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно

Сумма выплат изменится с 1 июля
Алексей СУХОВ
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Данные выплаты положены родителям или усыновителям, а также опекунам либо попечителям, являющимся трудоспособными, но неработающими ввиду ухода за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, либо инвалидом с детства I группы.

Напомним, с 1 января 2013 года ежемесячная выплата составляла 5 500 рублей. С 1 июля т.г. размер выплаты будет увеличен почти в два раза.

По данным на 1 января 2019 года во Владимирской области эта ежемесячная выплата установлена 2 965 ухаживающим.

Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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