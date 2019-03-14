2019-03-14T18:46:12+03:00
Спорт

Во Владимире стартовало юношеское первенство России по греко-римской борьбе

Соревнования собрали более 500 спортсменов из 63 регионов страны
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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14 марта в ледовом дворце «Полярис», состоялось торжественное открытие первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования продлятся до 17 марта включительно.

Первенство России собрало более 500 спортсменов из 63 регионов страны – от Калининграда до Сахалина. Владимирскую область представляют девять борцов.

Во Владимирской области спортивной борьбой занимается более 2000 человек. Сейчас ведущими спортсменами являются бронзовый призёр чемпионата Европы, многократный чемпион России Абуязид Манцигов, победитель XXIII летних Сурдлимпийских играх по греко-римской борьбе Мартин Алексанов, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2018 года, победитель первенства Европы Степан Стародубцев, победитель первенства мира среди слабослышащих спортсменов Александр Пастушенко, победитель первенства мира по греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов Иван Константинов.

За последние пять лет в регионе подготовлено более 30 мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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