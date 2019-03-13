В Коврове прошли общественные слушания по отмене прямых выборов мэра города
Осталось внести изменения в Устав города
Изменить размер текста:
12 марта в Коврове прошли публичные слушания во вопросу отмены прямых выборов мэра города. Собравшиеся одобрили проект. Теперь дело осталось за малым - внести соответствующие поправки в Устав города.
Слушания по отмене прямых выборов вел заместитель председателя ковровского горсовета Александр Котляров. Ключевым доводом в пользу решения стала работа мэра Ирины Табацковой (2005-10 годы).
Напомним, вынести проект изменений в Устав города по отмене прямых выборов депутатам горсовета позволили изменения в областной закон № 120, принятый ЗС Владимирской области 30 января.
ИСТОЧНИК KP.RU