2019-03-13T18:07:35+03:00
Политика

В Коврове прошли общественные слушания по отмене прямых выборов мэра города

Осталось внести изменения в Устав города
Сергей МОРКОВКИН
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12 марта в Коврове прошли публичные слушания во вопросу отмены прямых выборов мэра города. Собравшиеся одобрили проект. Теперь дело осталось за малым - внести соответствующие поправки в Устав города.

Слушания по отмене прямых выборов вел заместитель председателя ковровского горсовета Александр Котляров. Ключевым доводом в пользу решения стала работа мэра Ирины Табацковой (2005-10 годы).

Напомним, вынести проект изменений в Устав города по отмене прямых выборов депутатам горсовета позволили изменения в областной закон № 120, принятый ЗС Владимирской области 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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