Во Владимире педагогом года стала учитель географии
Торжественная церемония подведения итогов и награждения участников конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2019" состоялась 13 марта в "Патриарших садах". По результатам творческих испытаний жюри, в состав которого вошли победители конкурса прошлых лет, выбрало двух лучших педагогов города Владимира.
Лучшим педагогом общего образования признали учителя географии СОШ №8 Аксану Сазанову, трудовой стаж которой насчитывает 18 лет, а лучшим педагогом системы дошкольного образования - учителя-логопеда детского сада №109 Юлию Поздееву, которая работает с детьми уже 25 лет.
- Благодаря таким конкурсам родители видят, что их дети - в надежных руках профессионалов своего дела, - отметила Аксана Сазанова.
Теперь победителям городского конкурса "Педагог года" предстоит защитить честь Владимира на региональном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU