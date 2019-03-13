2019-03-13T17:46:16+03:00
Общество

Во Владимире педагогом года стала учитель географии

Аксана Сазанова - лучший педагог общего образования, а Юлия Поздеева - дошкольного
Валерия Рудометова
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Учитель географии Аксана СазановаУчитель географии Аксана СазановаФото: Валерия Рудометова
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Торжественная церемония подведения итогов и награждения участников конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2019" состоялась 13 марта в "Патриарших садах". По результатам творческих испытаний жюри, в состав которого вошли победители конкурса прошлых лет, выбрало двух лучших педагогов города Владимира.

Лучшим педагогом общего образования признали учителя географии СОШ №8 Аксану Сазанову, трудовой стаж которой насчитывает 18 лет, а лучшим педагогом системы дошкольного образования - учителя-логопеда детского сада №109 Юлию Поздееву, которая работает с детьми уже 25 лет.

- Благодаря таким конкурсам родители видят, что их дети - в надежных руках профессионалов своего дела, - отметила Аксана Сазанова.

Теперь победителям городского конкурса "Педагог года" предстоит защитить честь Владимира на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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