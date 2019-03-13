2019-03-13T12:34:07+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали шесть лет колонии за убийство во владимирском кафе

Он приехал во Владимир в поисках работы
Алексей СУХОВ
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37-летнему жителю Волгограда вынесли приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие, которое вели работники регионального Следкома, выяснило, что произошло в майские праздники прошлого года. Сам волгоградец приехал к нам в марте 2018 года на заработки, устроился на работу по строительству к индивидуальному предпринимателю, вместе с членами бригады арендовал квартиру.

9 мая около 7 часов утра напарник разбудил его и сказал, что бригадир и их коллеги в кафе ввязались в конфликт. Житель Волгограда приехал в кафе. Агрессивней всего вел себя пьяный молодой человек. После небольшого разбирательства отношений компания строителей и молодого человека в знак примирения сели за один стол. Через некоторое время молодой человек якобы вновь спровоцировал конфликт, завязалась драка, в ходе которой волгоградец так избил парня, что тот умер.

Подсудимый признал вину в содеянном. Суд дал ему 6 лет исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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