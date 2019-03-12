2019-03-12T14:02:45+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на презентацию книг об исторических кладбищах города

Перед гостями выступит автор справочников
Алексей СУХОВ
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14 марта в 17.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится презентация первой и второй книг «Исторические кладбища Владимира».

Первая книга «Князь-Владимирское кладбище» рассказывает об истории некрополя, знакомит с биографиями захороненных известных и рядовых жителей города. Дополнена сведениями о Воинском мемориале, в том числе представлен список воинов, умерших во владимирских госпиталях и похороненных в братских могилах.

Во второй книге «Древнерусский некрополь. Утраченные кладбища» представлены материалы, посвященные некрополям древнего Владимира: Успенского кафедрального собора, Успенского собора Княгинина монастыря, Богородице-Рождественского монастыря, Георгиевской церкви.

В программе презентации: выступление автора-составителя справочников Титовой, владимирских краеведов, историков, представителей общественности.

Вход -свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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