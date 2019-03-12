2019-03-12T10:59:50+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном стекольное предприятие скрывало налоги и не платило зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам стекольного предприятия ООО "Раско" (поселок Анопино). О том, что девять человек не получили свои деньги, стало известно во время расследования другого уголовного дела против руководства фирмы. По данным следствия, с мая по декабрь 2018 года ООО "Раско" скрыло более 52,5 миллионов рублей доходов, за счет которых должны были погашаться налоговые долги.

Следком сообщает, что зарплату девяти сотрудникам не платили в течении сентября-ноября 2018 года. Долг перед работниками составил более 413 тысяч рублей.

После вмешательства Следкома фирма заплатила деньги работникам. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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