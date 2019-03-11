2019-03-11T19:43:33+03:00
Общество

Самыми красивыми масленичными куклами владимирцы назвали Дуню-театралку и оперную диву

Приз зрительских симпатий разделили между собой два детских сада
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта городской администрациифото с официального сайта городской администрации
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Выставка-конкурс масленичных фигур — добрая традиция празднования Масленицы. Конкурс прошел в сквере у здания Областного суда и был посвящен театральной тематике.

Кукол оказалось так много, что они заняли значительную часть сквера: сельские и городские «барышни», герои русских народных сказок и литературных произведений, персонажи театра «Кабуки».

Победителями стали: в номинации «Большие формы» — «Цумляночка» (ЦУМ «Валентина»); в номинации «Малые формы» — «Берегиня Масленица» (авторы — Б.Курочкина и Т.Курочкина), в номинации «Образовательные учреждения. Большие формы» — «Дуня-театралка»» («Владимирский детский дом им. К.Либкнехта), в номинации «Образовательные учреждения. Малые формы» — «Оперная дива» (детский сад №72»).

Призы зрительских симпатий достались: в номинации «Большие формы» - детскому саду №82 за куклу «Мусумэката»; в номинации «Малые формы» - детскому саду №15 за куклу «Баба Анга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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