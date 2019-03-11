Владимирцы смогут увидеть подлинные рукописи стихов Алексея Фатьянова
Театрализованное представление посвящено 100-летию нашего земляка Алексея Фатьянова. Главная особенность музейных вечеров состоит в том, что главная роль в них отводится экспонатам. Так, в фатьяновском вечере зрители смогут увидеть подлинные рукописи стихов, фотографии поэта из музейной коллекции, а также услышать воспоминания композитора Василия Соловьёва-Седого и поэта Николая Старшинова.
Конечно, прозвучат знаменитые песни Алексея Ивановича «Тальяночка», «Тишина над Рогожской заставою», «Пилоты»… Любимая несколькими поколениями песня «В городском саду» прозвучит в исполнении духового оркестра УМВД России по Владимирской области.
В программе примут участие артисты Владимирского академического театра драмы – Ирина Копылова и Александр Аладышев; художественный руководитель фольклорного ансамбля «Радуница» Константин Васин; детская эстрадная студия «Шанс» Дворца творчества юных; солист духового оркестра УМВД России Сергей Данилов.
Вход по пригласительным билетам. Начало - в 18 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU