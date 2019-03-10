На лыжню Прокуророва во Владимире вышли больше 400 спортсменов

10 Март 22:04 2019-03-10T22:04:53+03:00

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В парке "Дружба" 10 марта, помимо масленичных гуляний, прошел лыжный марафон посвященный памяти советского и российского лыжника, Олимпийского чемпиона 1988 года и Чемпиона мира 1997 года Алексея Прокуророва.

Как сообщает администрация города Владимира, в этом году в забеге приняли участие более 400 спортсменов. Причем, на старт вышли как уже опытные, так и только начинающие лыжники.

Участники мероприятия после финиша получили памятные дипломы с портретом Алексея Прокуророва, а победители получили кубки. Призеров в каждой возрастной группе наградили медалями, а также лучшие в подарок получили специально изданные фотоальбомы, посвященные спортивной жизни Алексея Прокуророва

ИСТОЧНИК KP.RU