На лыжню Прокуророва во Владимире вышли больше 400 спортсменов
В парке "Дружба" 10 марта, помимо масленичных гуляний, прошел лыжный марафон посвященный памяти советского и российского лыжника, Олимпийского чемпиона 1988 года и Чемпиона мира 1997 года Алексея Прокуророва.
Как сообщает администрация города Владимира, в этом году в забеге приняли участие более 400 спортсменов. Причем, на старт вышли как уже опытные, так и только начинающие лыжники.
Участники мероприятия после финиша получили памятные дипломы с портретом Алексея Прокуророва, а победители получили кубки. Призеров в каждой возрастной группе наградили медалями, а также лучшие в подарок получили специально изданные фотоальбомы, посвященные спортивной жизни Алексея Прокуророва
ИСТОЧНИК KP.RU