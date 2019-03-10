Двум жителям Владимирской области грозит тюремный срок за повторное вождение в нетрезвом виде

10 Март 12:20 2019-03-10T12:27:56+03:00

Они могут сесть за решетку на два года

Изменить размер текста: A A

В феврале на одной из улиц города Александрова, сообщает официальный сайт УМВД региона, инспекторы ДПС остановили машину, за рулем которой находился 40-летний местный житель. По внешним признакам было ясно - водитель изрядно пьян. Догадку полицейских подтвердил алкотестер - концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,310 мг/л, что многократно превышает допустимый показатель.

При таких же обстоятельства задержали еще одного александровца. 35-летний мужчина за рулем своего авто нарушил правила дорожного движения, также будучи под градусом. Это подтвердило медосвидетельствование на месте.

В обоих случаях оказалось, что оба водителя уже были пойманы пьяными за рулем, оштрафованы и временно лишены права управления автомобилем. Но, судя по всему, это не стало для александровцев уроком. Теперь за повторное нарушение в отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Сейчас они направлены в суд. Жителям региона грозит не просто длительное лишение прав и штраф, а реальный срок лишения свободы. Если их признают виновными, водители могут сесть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU