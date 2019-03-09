2019-03-09T13:58:41+03:00
Происшествия

Во Владимире на конкурсе по поеданию блинов умер мужчина

Причину смерти участника конкурса предстоит выяснить экспертам
Артём Черепанов
Поделиться:
Комментарии: comments6
Изменить размер текста:

8 марта на площадке у кинотеатра «РусьКино» во Владимире во время конкурса по поеданию блинов произошла трагедия. Одному из участников праздника – мужчине средних лет – внезапно стало плохо. Эту информацию подтвердили в полиции.

Участники праздника сразу же вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на выезд, очевидцы пытались помочь мужчине. Приехавшие врачи констатировали смерть человека.

Причина смерти мужчины на данный момент не называется. Ее выясняют представители судмедэкспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки