Во Владимире на конкурсе по поеданию блинов умер мужчина

9 Март 13:58 2019-03-09T13:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

8 марта на площадке у кинотеатра «РусьКино» во Владимире во время конкурса по поеданию блинов произошла трагедия. Одному из участников праздника – мужчине средних лет – внезапно стало плохо. Эту информацию подтвердили в полиции.

Участники праздника сразу же вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на выезд, очевидцы пытались помочь мужчине. Приехавшие врачи констатировали смерть человека.

Причина смерти мужчины на данный момент не называется. Ее выясняют представители судмедэкспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU