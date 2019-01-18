Следком начал проверку в струнинской больнице

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-18T13:54:29+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области начал доследственную проверку по ситуации в струнинской больнице. Ведомство сообщает, что на данный момент уже проведена значительная работа. Исследуется вопрос поступления и расходования бюджетных средств на благоустройство, оснащение больницы и обеспечение пациентов лекарствам. Оценивается организация первичной помощи пациентам.

Следственный комитет сообщает, что проверка началась после выхода в эфир 13 декабря 2018 года видеосуюжета о нарушениях в больнице. Процессуальное решение по материалу на данный момент не принято.