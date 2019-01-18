2019-01-18T13:53:49+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на встречу с изобретателем Николаем Дядченко

Она пройдет в областной научной библиотеке
Алексей СУХОВ
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24 января в 18 часов Владимирская областная научная библиотека приглашает на творческий вечер изобретателя, патентоведа, конструктора Николая Дядченко.

Талантливый автор изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Один из немногих изобретателей, имеющий собственный бренд в виде промышленного образца и товарного знака «Триумф».

Выпускник механико-математического факультета Днепропетровского госуниверситета, Николай Петрович продолжил свою научную деятельность в опытно-конструкторском бюро «Радуга» во Владимире. Затем работал на заводе «Электроприбор». Именно там он разработал свое главное изобретение – инвалидную коляску, приспособленную к старым домам без лифтов и бездорожью. На данный момент Николай Дядченко заявил в Федеральный институт промышленной собственности уже более 200 технических решений и ноу-хау, среди которых 30 посвящены средствам технической помощи инвалидам-колясочникам.

Общение с талантливым изобретателем будет интересно и познавательно. Вход - свободный.

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