2019-01-17T14:37:22+03:00
Общество

Владимирскому предпринимателю Александру Филиппову отказали в УДО

Ему осталось провести в колонии 1,5 года
Сергей МОРКОВКИН
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17 января Петушинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты известного владимирского предпринимателя Александра Филиппова в освобождении по УДО. Об этом сообщили в канцелярии суда.

Напомним. Александра Филиппова осудили 8 июня 2016 года в Гусь-Хрустальном районном суде. Опального бизнесмена признали виновным в присвоении и растрате имущества - покупке котельной и продаже ее по более высокой цене. Следствие оценило ущерб в 81 миллион рублей. Суд назначил Александру Филиппову наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Петушинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутат ЗС Владимирской области Сергея Курышева.

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